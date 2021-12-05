Кросби вышел на 32-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.
Одну из шайб в составе «Пингвинз» забросил нападающий Сидни Кросби. Это очко стало для него 1336-м в НХЛ, и он обогнал Майка Гартнера по этому показателю. Теперь Кросби вышел на 32-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги, сообщает Сэт Роработ в «Твиттере».
Начало текущего сезона Кросби пропустил сначала из-за травмы, потом из-за попадания в ковид-протокол. Всего на его счету 12 игр в текущем сезоне и 11 очков: три заброшенные шайбы и восемь результативных передач.
«Питтсбург Пингвинз», набрав 27 очков в 24 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
- 5 декабря 2021
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