Болельщики бросили на лёд джерси «Ванкувера», когда команда проигрывала 1:4 «Питтсбургу»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.



За секунду до конца третьего периода при счёте 4:1 в пользу «Питтсбурга» с трибун прилетело на лёд джерси «Ванкувера». Брайан Дюмулен вернул свитер обратно на трибуны.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Напомним, что ранее аналогичная ситуация произошла во время матча с участием «Монреаль Канадиенс», когда болельщики также бросили джерси на лёд.



В последних 13 играх «Ванкувер» одержал только три победы и 10 раз проиграл, девять из которых в основное время. Сейчас «Кэнакс» с 18 очками после 25 игр занимает 15-е место в таблице Западной конференции.