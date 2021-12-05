Источник: «Даллас» работает над обменом Худобина

«Даллас Старз» работает над обменом вратаря Антона Худобина, сообщает The Score со ссылкой на журналиста Sportsnet Джеффа Марека.

По его информации, «Баффало» – одна из команд, с которой «Старз» общались по поводу возможной сделки с участием 35-летнего вратаря. При этом «Сэйбрз», действительно искавшие голкипера, недавно выменяли Малькольма Суббэна у «Чикаго».

В текущем сезоне Худобин провёл семь матчей и одержал в них три победы. С 18 ноября игрок не принимал участия в играх.

Кроме того, в составе команды по-прежнему находится Бен Бишоп, продолжающий восстановление после операции на колене.



Контракт Худобина с кэпхитом $ 3,33 млн действует до конца сезона-2022/2023. В нём есть пункт об ограничении на обмен – вратарь может выбрать четыре команды, куда не может быть обменян.