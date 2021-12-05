Источник: «Даллас» работает над обменом Худобина

«Даллас Старз» работает над обменом вратаря Антона Худобина, сообщает The Score со ссылкой на журналиста Sportsnet Джеффа Марека.
По его информации, «Баффало» – одна из команд, с которой «Старз» общались по поводу возможной сделки с участием 35-летнего вратаря. При этом «Сэйбрз», действительно искавшие голкипера, недавно выменяли Малькольма Суббэна у «Чикаго».
В текущем сезоне Худобин провёл семь матчей и одержал в них три победы. С 18 ноября игрок не принимал участия в играх.
Кроме того, в составе команды по-прежнему находится Бен Бишоп, продолжающий восстановление после операции на колене.
Контракт Худобина с кэпхитом $ 3,33 млн действует до конца сезона-2022/2023. В нём есть пункт об ограничении на обмен – вратарь может выбрать четыре команды, куда не может быть обменян.
- 5 декабря 2021
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