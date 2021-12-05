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Американский журналист: начинаю думать, что у Панарина серьёзная обида на «Чикаго»

Американский журналист: начинаю думать, что у Панарина серьёзная обида на «Чикаго»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» одну из шайб забросил российский форвард Артемий Панарин. На счету 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Панарина в этой игре три результативных балла. Два из них – это ассистентский дубль. Артемий был признан первой звездой матча.

«Начинаю думать, что Панарин имеет довольно серьёзную обиду на Чикаго. Он был потусторонним всю эту игру», – написал журналист Райан Мид в «Твиттере».

Напомним, «Чикаго» был первым клубом Панарина в Национальной хоккейной лиге.

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