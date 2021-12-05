Карандин: клуб КХЛ в ОАЭ — возможно, хорошо. Но лучше — наладить вертикаль хоккея в Омске

Судья международной категории Юрий Карандин прокомментировал прошедший в Дубае (ОАЭ) матч между «Авангардом» и «Ак Барсом» (1:3).
«Для Новосибирска, Сибири в целом он прошёл в идеальное время — около восьми вечера, то есть именно в те часы, когда в Омске и Новосибирске стартуют матчи регулярного чемпионата КХЛ. Тем не менее ажиотажа не заметил. Учитывайте нашу психологию — если матч не транслируется по федеральному ТВ, значит, это событие не первого сорта. Интернет, спутниковые каналы — это прежде всего для молодёжи, а в глубине России многие по-прежнему ориентируются на центральные каналы. Тот же «Матч ТВ» во время хоккея в Эмиратах показывал женский бокс — и это стало показателем…
Ну а те, кто смотрел игру по спутнику, отмечали скучный первый период и неплохой третий. Многие болельщики сетовали, что пара команд была выбрана не совсем верно. Если смотреть вторую половину осени, то «Сибирь» прошла эту дистанцию намного мощнее «Авангарда» — это если говорить о нашем регионе.
Да, «Ак Барс» очки набирает, но стиль у этой команды скучноватый, для зрелищности её можно было бы заменить, например, «Северсталью». Думаю, матч «Сибирь» — «Северсталь» приглянулся бы арабам.
Помимо женского бокса, было много шуток и о вратаре Хенрике Лундквисте, которого почему-то сделали лицом матча «Авангард» — «Ак Барс». Болельщики меня спрашивали, в чём величие этого Лундквиста и какое отношение он имеет к российскому хоккею?
С интересом посмотрел третий период, первые два периода команды, видимо, привыкали ко льду и температуре. Для меня, как и для всех сибиряков, главное, чтобы те десятки миллионов, которые отдали арабам, не забрали со строительства омской арены.
В последние дни широко обсуждается открытие клуба КХЛ в Эмиратах. Лидерам «Авангарда» эта идея кажется интересной, по их словам, спонсоры есть, более того, некоторые из них теперь будут помогать и омскому клубу? Это здорово, считаю, что помощь нужна. Вчера «Сибирь» уже догнала «Авангард», наши команды делят пятое-шестое места на Востоке. Но если для Новосибирска это крепкий результат, то для «Авангарда» с его амбициями — не очень хороший.
В МХЛ и ВХЛ дела у Омска ещё хуже. В Молодёжной лиге «Омские ястребы» несколько лет были в группе лидеров — вместе с «Красной армией», Ярославлем, клубами из Санкт-Петербурга. А теперь «ястребы» с трудом попадают в зону плей-офф на Востоке. А в ВХЛ «Омские крылья» вообще лишь на 19-м месте, отрыв от лидеров — двух клубов из Питера — катастрофический. Как, кстати, и в случае с «Сибирскими снайперами».
Так что клуб КХЛ в Эмиратах — это, возможно, хорошо. Но куда лучше — наладить хоккейную вертикаль в Омске", — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.
- 5 декабря 2021
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