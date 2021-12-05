Уилер — о 1000-й игре в НХЛ: этот матч станет особенным. Без сомнения, важная отметка

Нападающий и капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился эмоциями от предстоящей 1000-й игры в рамках Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (6 декабря, 4:00 мск).



«Я подумаю об этом, когда закончится моя карьера, но пока я всё ещё играю и сосредоточен на завтрашнем дне, на следующей игре. Без сомнения, это важная отметка. Это будет одна из тех игр, которая наверняка станет особенной. Но у меня нет времени совершать путешествие по переулкам памяти.



«Виннипег» — место, которое позволило мне быть собой. Люди здесь приняли то, как я играю. Я стараюсь усердно играть для наших фанатов каждый раз. Это то место, где я хочу быть, и здесь хочу побеждать. Прошло уже более 11 лет, и для меня честь играть перед этими людьми каждый вечер.



Мне не нужно следовать стилю, который, по мнению других, я должен демонстрировать. Я могу просто сосредоточиться на работе над своей игрой каждый день, и этого достаточно», — цитирует Уилера Sportnset.



В настоящий момент на счету 35-летнего хоккеиста 999 матчей в НХЛ, в которых он набрал 817 (279+538) очков при общей полезности «+82». Ранее Уилер также выступал за «Бостон» и «Атланту».