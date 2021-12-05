Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лавиолетт — об Овечкине: стабильность делает его великим. Сезон начался так, как хотел Ови

Лавиолетт — об Овечкине: стабильность делает его великим. Сезон начался так, как хотел Ови
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского форварда и капитана клуба Александра Овечкина.

«По сравнению с прошлым годом сейчас другой ритм. Да, мы и в этом году сражаемся с обстоятельствами, но нынешний сезон кажется более нормальным.

Он начался по плану, и у Овечкина была возможность пройти его обычную программу в предсезонке, которую он всегда выполняет летом. И теперь мне кажется, что сезон стартовал именно так, как этого хотел Ови.

Именно стабильность и делает его великим», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате 36-летний форвард принял участие в 25 матчах, набрав в них 39 (20+19) очков при показателе полезности «+19».

Новость по теме
«Объекты в зеркале ближе, чем кажутся». «Вашингтон» пошутил о погоне Овечкина за Ягром
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021