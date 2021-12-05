Лавиолетт — об Овечкине: стабильность делает его великим. Сезон начался так, как хотел Ови

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского форварда и капитана клуба Александра Овечкина.



«По сравнению с прошлым годом сейчас другой ритм. Да, мы и в этом году сражаемся с обстоятельствами, но нынешний сезон кажется более нормальным.



Он начался по плану, и у Овечкина была возможность пройти его обычную программу в предсезонке, которую он всегда выполняет летом. И теперь мне кажется, что сезон стартовал именно так, как этого хотел Ови.



Именно стабильность и делает его великим», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате 36-летний форвард принял участие в 25 матчах, набрав в них 39 (20+19) очков при показателе полезности «+19».