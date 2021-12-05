Волков: у Грицюка 2-летний контракт с «Авангардом». Он не имеет опции, как Мухамадуллин

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал вероятность подписания контракта с клубом НХЛ нападающим Арсением Грицюком, после чего он останется в аренде в омской команде, по аналогии с защитником «Салавата Юлаева» Шакиром Мухамадуллиным, подписавшим контракт с «Нью-Джерси Дэвилз».



«По поводу Грицюка — нет. Мы вели переговоры с его агентом и договорились о двухлетнем контракте. На самом деле, есть такая опция в регламенте, когда игрок подписывает договор с клубом КХЛ и оповещает за 16 месяцев, что он имеет право уехать за океан. И у нас подобное право имеет юниор Иван Мирошниченко, который, подписав контракт в прошлом сезоне, прислал такую бумагу в федерацию.



То есть он имеет право через 16 месяцев уехать за океан, подписать контракт с клубом НХЛ. И уже потом энхаэловская команда может дальше решать его судьбу. Либо оставить у себя в системе, либо отдать в аренду такого игрока, как Шакир. Гипотетически у нас такая ситуация могла возникнуть с Чинаховым, когда он подписал контракт с «Коламбусом». Но Егор туда уехал, пробивается в НХЛ, и посмотрим, как дальше сложится его судьба», — цитирует Волкова официальный сайт НХЛ.

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