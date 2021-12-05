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Галлан: Шестёркин демонстрировал невероятный хоккей, но мы уверены в Георгиеве

Галлан: Шестёркин демонстрировал невероятный хоккей, но мы уверены в Георгиеве
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал травму голкипера Игоря Шестёркина, полученную в матче Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (4 декабря, 1:0).

«Все команды теряют игроков, своих лидеров. Мы полагаем, что он восстановится через неделю. Георгиев вышел на площадку и отлично сработал. У него появился шанс. Думаю, что все будет хорошо. Шестёркин провел много хороших игр. Мы исходим из того, что он пропустит семь дней, а потом будет играть. Отдых ему не помешает.

Георгиев играет хорошо. Мы рассчитываем на него и не волнуемся. Я уверен в нём. Шестёркин демонстрировал невероятный хоккей в первых 20 с лишним матчах, так что у Георгиева было не так уж много шансов проявить себя. Но я уверен в нём. Вчера он вышел на замену и был великолепен.

Уверенность много значит для вратарей. Они всегда должны быть в тонусе, всегда готовы включиться в игру. Он упорно работал на тренировках, и теперь у него появилась возможность, которой, как я надеюсь, он воспользуется.

Он должен выйти на лёд и играть. Получать удовольствие и выигрывать матчи. К этому стремится вся команда», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

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