Галлан: Шестёркин демонстрировал невероятный хоккей, но мы уверены в Георгиеве

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал травму голкипера Игоря Шестёркина, полученную в матче Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (4 декабря, 1:0).
«Все команды теряют игроков, своих лидеров. Мы полагаем, что он восстановится через неделю. Георгиев вышел на площадку и отлично сработал. У него появился шанс. Думаю, что все будет хорошо. Шестёркин провел много хороших игр. Мы исходим из того, что он пропустит семь дней, а потом будет играть. Отдых ему не помешает.
Георгиев играет хорошо. Мы рассчитываем на него и не волнуемся. Я уверен в нём. Шестёркин демонстрировал невероятный хоккей в первых 20 с лишним матчах, так что у Георгиева было не так уж много шансов проявить себя. Но я уверен в нём. Вчера он вышел на замену и был великолепен.
Уверенность много значит для вратарей. Они всегда должны быть в тонусе, всегда готовы включиться в игру. Он упорно работал на тренировках, и теперь у него появилась возможность, которой, как я надеюсь, он воспользуется.
Он должен выйти на лёд и играть. Получать удовольствие и выигрывать матчи. К этому стремится вся команда», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.
- 5 декабря 2021
-
18:10
-
17:46
-
17:13
-
17:02
-
16:23
-
15:21
-
14:30
-
13:59
-
13:48
-
13:43
-
12:40
-
12:12
-
11:27
-
10:56
-
10:30
-
10:12
-
09:38
-
09:20
-
09:06
-
08:50
-
08:45
-
08:36
-
08:28
-
08:01
-
07:51
-
07:41
-
07:29
-
07:24
-
07:24
-
07:16
-
07:15
-
07:08
-
07:07
-
07:04
-
06:59