Журналист TVA Sports: Прайс не сыграет за «Монреаль» в 2021 году

Журналист TVA Sports Рено Лавуа сообщил, что голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс не сыграет в этом году.



«Не стоит ожидать, что Кэри Прайс вернётся в состав «Монреаля» в декабре. При этом он должен возобновить тренировки во вратарской экипировке в ближайшее время», – написал Лавуа в «Твиттере».



Напомним, голкипер проходил программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги, которая рассчитана минимум на 30 дней. Подробности и причины участия 34-летнего Прайса в программе не указываются.



33-летний канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.



В прошедшем сезоне Прайс сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата, выиграв 12 из них, отражая в среднем 90,1% бросков. В плей-офф голкипер принял участие в 22 играх, выиграл 13 при проценте надёжности 92,4%.