Журналист TVA Sports: Прайс не сыграет за «Монреаль» в 2021 году

Журналист TVA Sports Рено Лавуа сообщил, что голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс не сыграет в этом году.
«Не стоит ожидать, что Кэри Прайс вернётся в состав «Монреаля» в декабре. При этом он должен возобновить тренировки во вратарской экипировке в ближайшее время», – написал Лавуа в «Твиттере».
Напомним, голкипер проходил программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги, которая рассчитана минимум на 30 дней. Подробности и причины участия 34-летнего Прайса в программе не указываются.
33-летний канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.
В прошедшем сезоне Прайс сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата, выиграв 12 из них, отражая в среднем 90,1% бросков. В плей-офф голкипер принял участие в 22 играх, выиграл 13 при проценте надёжности 92,4%.
- 5 декабря 2021
-
18:51
-
18:43
-
18:10
-
17:46
-
17:13
-
17:02
-
16:23
-
15:21
-
14:30
-
13:59
-
13:48
-
13:43
-
12:40
-
12:12
-
11:27
-
10:56
-
10:30
-
10:12
-
09:38
-
09:20
-
09:06
-
08:50
-
08:45
-
08:36
-
08:28
-
08:01
-
07:51
-
07:41
-
07:29
-
07:24
-
07:24
-
07:16
-
07:15
-
07:08
-
07:07