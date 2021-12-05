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«Сочи» одержал пятую победу за шесть матчей, в овертайме обыграв минское «Динамо»

«Сочи» одержал пятую победу за шесть матчей, в овертайме обыграв минское «Динамо»
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ХК «Сочи» в овертайме одержал победу над минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».

На второй минуте открыл счёт канадский нападающий гостей Тайлер Граовац, ему ассистировали Владимир Алистров и Адам Альмквист. На шестой минуте в большинстве сочинцы сравняли счёт, отличился форвард Василий Глотов, голевой пас сделали Никита Феоктистов и Иван Мищенко.

На 10-й минуте в ситуации «4 на 5» хозяев вывел вперёд нападающий Дмитрий Колготин, результативная передача на счету Артёма Николаева и Юрия Александрова. На 11-й минуте восстановил равновесие в счёте в большинстве защитник «Динамо» Лукас Бенгтссон, ассистенты — Павел Варфоломеев и Маттиас Теденбю.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Вперёд подопечные Крэйга Вудкрофта вышли на 29-й минуте благодаря усилиям шведского нападающего Маттиаса Теденбю, которому пас отдал Денис Мосалёв. На 40-й минуте форвард «Сочи» Глотов оформил дубль, сравняв счёт.

В овертайме победную шайбу забросил Джей Си Липон.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Граовац (Алистров, Альмквист) – 01:06' (5x5)   1:1 Глотов (Феоктистов, Мищенко) – 05:03' (5x4)   2:1 Колготин (Николаев, Александров) – 09:51' (4x5)   2:2 Бенгтссон (Варфоломеев, Теденбю) – 10:59' (5x4)   2:3 Теденбю (Мосалёв) – 28:59' (5x5)   3:3 Глотов (Мищенко) – 39:50' (5x5)   4:3 Липон (Жабреев, Якс) – 62:58' (3x3)
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