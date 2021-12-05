«Сочи» одержал пятую победу за шесть матчей, в овертайме обыграв минское «Динамо»

ХК «Сочи» в овертайме одержал победу над минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».
На второй минуте открыл счёт канадский нападающий гостей Тайлер Граовац, ему ассистировали Владимир Алистров и Адам Альмквист. На шестой минуте в большинстве сочинцы сравняли счёт, отличился форвард Василий Глотов, голевой пас сделали Никита Феоктистов и Иван Мищенко.
На 10-й минуте в ситуации «4 на 5» хозяев вывел вперёд нападающий Дмитрий Колготин, результативная передача на счету Артёма Николаева и Юрия Александрова. На 11-й минуте восстановил равновесие в счёте в большинстве защитник «Динамо» Лукас Бенгтссон, ассистенты — Павел Варфоломеев и Маттиас Теденбю.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Вперёд подопечные Крэйга Вудкрофта вышли на 29-й минуте благодаря усилиям шведского нападающего Маттиаса Теденбю, которому пас отдал Денис Мосалёв. На 40-й минуте форвард «Сочи» Глотов оформил дубль, сравняв счёт.
В овертайме победную шайбу забросил Джей Си Липон.
- 5 декабря 2021
-
19:28
-
18:51
-
18:43
-
18:10
-
17:46
-
17:13
-
17:02
-
16:23
-
15:21
-
14:30
-
13:59
-
13:48
-
13:43
-
12:40
-
12:12
-
11:27
-
10:56
-
10:30
-
10:12
-
09:38
-
09:20
-
09:06
-
08:50
-
08:45
-
08:36
-
08:28
-
08:01
-
07:51
-
07:41
-
07:29
-
07:24
-
07:24
-
07:16
-
07:15
-
07:08