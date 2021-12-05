«Сочи» одержал пятую победу за шесть матчей, в овертайме обыграв минское «Динамо»

ХК «Сочи» в овертайме одержал победу над минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».



На второй минуте открыл счёт канадский нападающий гостей Тайлер Граовац, ему ассистировали Владимир Алистров и Адам Альмквист. На шестой минуте в большинстве сочинцы сравняли счёт, отличился форвард Василий Глотов, голевой пас сделали Никита Феоктистов и Иван Мищенко.



На 10-й минуте в ситуации «4 на 5» хозяев вывел вперёд нападающий Дмитрий Колготин, результативная передача на счету Артёма Николаева и Юрия Александрова. На 11-й минуте восстановил равновесие в счёте в большинстве защитник «Динамо» Лукас Бенгтссон, ассистенты — Павел Варфоломеев и Маттиас Теденбю.

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Вперёд подопечные Крэйга Вудкрофта вышли на 29-й минуте благодаря усилиям шведского нападающего Маттиаса Теденбю, которому пас отдал Денис Мосалёв. На 40-й минуте форвард «Сочи» Глотов оформил дубль, сравняв счёт.



В овертайме победную шайбу забросил Джей Си Липон.