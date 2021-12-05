Купер — о 3:2 с «Бостоном»: Василевский был в ударе, нам это было необходимо

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал выступление российского голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (3:2, ОТ).



«В календаре с 82 матчами сложно каждый день показывать лучший хоккей, встречаются дрянные игры, и сегодня была одна из таких.



Но Василевский был в ударе, и нам это было необходимо. Сегодня мы набрали два очка в матче с соперником по дивизиону. Берём их и убегаем отсюда», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате 27-летний голкипер принял участие в 19 матчах, одержав 12 побед, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,13. «Тампа» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 23 матчей.