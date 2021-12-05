Оши: в течение сезона есть отрезок, когда Овечкин играет на уровне, которого не достичь

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о выступлении в текущем сезоне одноклубника – российского форварда и капитана Александра Овечкина.



«В течение сезона всегда есть отрезок, когда Ови играет на таком уровне, которого нам всем никогда не достичь», – цитирует Оши официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате 36-летний форвард принял участие в 25 матчах, набрав в них 39 (20+19) очков при показателе полезности «+19».



Овечкин занимает четвёртое место в списке снайперов всех врёмен, забросив 750 шайб. Третье место — у Яромира Ягра (766). Второе место занимает Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Первая строчка – за Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.



В этом регулярном чемпионате Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ. Сегодняшний матч стал для Александра 25-м в сезоне, тогда как личный рекорд он установил в сезоне-2013/2014, когда успел забить 20 голов в 22 матчах.

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