Назаров — о 4:3 с «Динамо» Мн: возьмём наше везение и будем готовиться к следующей игре

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (4:3, ОТ).



«Хотелось бы поблагодарить болельщиков, поблагодарить господина Минеева и всех гостей, которые сегодня приехали нас поддержать. Мы рады, что у нас такие серьёзные фанаты. Интересный матч получился, думаю, все это видели. Ребята старались, где-то немножко нам повезло. Возьмём это наше везение и будем готовиться к следующей игре.



Вы знаете, полностью доволен игрой Максима Третьяка, он прогрессирует с каждой игрой. Ничего плохого не могу сказать, потому что это игра, и она может повернуться в любую сторону. Он — молодец, сегодня выиграл матч.



Большинство у нас стало хромать, но это не из-за того, что мы стали плохо играть — против нас стали очень сильно настраиваться. Потому что до этого мы забивали очень много, пытаемся сейчас поменять, пришло много хоккеистов после травм. Делаем всё, что можем», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.