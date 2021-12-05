«Хороший хоккей, силовой». Минеев — в раздевалке «Сочи» после матча с минским «Динамо»

Российский боец ММА Владимир Минеев обратился к хоккеистам «Сочи» в раздевалке после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (4:3, ОТ).



«Всем привет, мужики. Спасибо за классную игру. На таких мероприятиях не часто бываю, за вами сегодня было очень интересно наблюдать. Хороший хоккей посмотрел, силовой. Переживал до конца, порадовали», — цитирует Минеева YouTube-канал клуба.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Сочи».

Подопечные Андрея Назарова занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 36 матчей имея в своём активе 34 балла. В следующем матче сочинцы сыграют в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» 7 декабря. Начало — в 17:00 мск.