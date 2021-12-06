Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 6 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 6 декабря.



В Западной конференции первое место занимает московское «Динамо», обыгравшее «Салават Юлаев», набравшее 50 очков после 36 игр. Столько же баллов у «Йокерита» и ЦСКА, у которых также 36 встреч. Четвёртую строчку сохранила «Северсталь». У подопечных Андрея Разина 48 очков в 35 играх.



На Востоке первое место продолжает занимать магнитогорский «Металлург» — у коллектива Ильи Воробьёва 57 очков после 35 матчей. На второй позиции «Трактор», отстающий на два балла — челябинцы провели на три встречи больше. Тройку замыкает «Ак Барс». У коллектива Дмитрия Квартальнова 49 баллов после 36 встреч.