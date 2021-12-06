«Я преследовал страсть, основав одно из лучших агентств». Мильштейн — о 30-летии Gold Star

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы таких известных игроков НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владислав Гавриков и многих других, опубликовал заявление, касающееся 21-летней годовщины со дня основания его агентства — Gold Star.



«Сегодня большое событие в моей жизни. В этот день, 30 лет назад, я приехал в США из Советского Союза 16-летним парнем с одним чемоданом, с 17 центами в кармане, полон идей и воодушевлённый большой мечтой.



Я считаю удачей и честью то, что на своём пути мне посчастливилось встретить так много талантливых людей в спорте, бизнесе и других сферах.



Более 21 года назад в небольшом помещении я основал группу компаний Gold Star. С годами мы выросли и стали всемирным брендом с 49 офисами.



Выведя компанию в лидеры финансового сектора, я стал номером 1 в этой сфере в США из более чем 550 тыс. банкиров. Кроме престижа, быть включённым в рейтинг INC 500, ещё более важным было осознавать то, что я помог создать тысячи рабочих мест для наших коллег, которые называют нас второй семьёй.

О чём бы ты ни мечтал, мечтай о большем… С годами я не остановился только на финансовой компании, а продолжал преследовать свою страсть к спорту, основав одно из ведущих хоккейных агентств, представляющих самых элитных спортсменов мира. Я очень горжусь нашими клиентами и коллективом.



Для меня было привилегией с помощью Gold Star Films рассказать историю «Русской Пятёрки» 25 лет после того, как великие хоккеисты впервые вместе вышли на лёд в Детройте и на протяжении многих лет дарили радость и надежду миллионам. Я бесконечно благодарен «Русской пятёрке» и нашей команде, на протяжении четырёх лет трудившимся над этим уникальным проектом.



Много лет назад один из легендарных генеральных менеджеров спорта научил меня особенному отношению к одному простому слову — чувства. Когда вы ставите себя на место другого, вы можете что-то изменить. Если вы сделаете это, вы добьётесь успеха.



Независимо от того, являетесь ли вы нашим коллегой или клиентом одной из наших компаний, я хотел бы от всей души поблагодарить за эти 30 лет доверия и сотрудничества, и с нетерпением жду возможности продолжать развиваться вместе с вами.



С уважением, Дэн Мильштейн",- сказано в заявлении, опубликованном в «твиттере» агента.