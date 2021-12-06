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Фридман: бывший наставник «Вашингтона» Будро возглавит «Ванкувер»

Фридман: бывший наставник «Вашингтона» Будро возглавит «Ванкувер»
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66-летний канадский специалист Брюс Будро, известный по работе главным тренером в «Вашингтон Кэпиталз», «Анахайм Дакс» и «Миннесоте Уайлд», уже в ближайшее время возглавит «Ванкувер Кэнакс». Об этом в «Твиттере» сообщил известный североамериканский инсайдер Эллиот Фридман.

«Услышал сегодня вечером, что Брюс Будро будет следующим тренером «Ванкувер Кэнакс», — гласит пост Фридмана.

Из достижений Будро можно отметить, что в сезоне-2007/2008, возглавляя «Вашингтон Кэпиталз», Будро выиграл «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру сезона. Всего на посту тренера в НХЛ он провёл 845 матчей, из которых выиграл 503. Лишь в одном из сезонов с «Анахаймом» он добрался до финала конференции Кубка Стэнли, во всех остальных случаях – вылетал в первом же раунде.

Ранее его считали претендентом на пост главного тренера «Баффало Сэйбрз» и ассистента в «Торонто Мэйпл Лифс».

Напомним, «Ванкувер», набрав 18 очков в 25 матчах, занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

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