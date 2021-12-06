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«Тампа» без Василевского на выезде разгромила «Филадельфию», нанеся им 8-е поражение кряду

«Тампа» без Василевского на выезде разгромила «Филадельфию», нанеся им 8-е поражение кряду
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 7:1, вследствие чего хозяева продлевают до восьми игр свою серию поражений.

За «Тампу» дублем отметился Кори Перри, ещё по шайбе на счету Райана Макдоны, Тейлора Рэддиша, Бориса Катчука, Мэтью Жозефа и Патрика Маруна. Автором единственного гола «Филадельфии» стал Кэм Аткинсон.

23-летний российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв за 23 минуты на льду результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности «0». У его соотечественника и коллеги по амплуа из «Филадельфии» Ивана Проворова – «-2» за аналогичное количество игрового времени.

Отметим, что участия в игре не принимал российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, его партнёр по команде Брайан Эллиотт отразил 38 бросков из 39.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Макдона (Стэмкос, Жозеф) – 08:24' (5x5)   0:2 Перри (Макдона, Белльмар) – 09:24' (5x5)   0:3 Рэддиш (Хедман, Колтон) – 22:56' (5x5)   0:4 Катчук (Колтон, Хедман) – 26:47' (5x5)   0:5 Жозеф – 28:34' (4x5)   0:6 Марун (Перри, Хедман) – 45:29' (5x5)   1:6 Аткинсон (Жиру, Яндл) – 47:04' (5x4)   1:7 Перри (Макдона, Колтон) – 54:15' (5x4)
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