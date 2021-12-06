«Ванкувер» сменит генерального менеджера

«Ванкувер Кэнакс» из Национальной хоккейной лиги планирует уволить генерального менеджера Джима Беннинга, сообщает TSN со ссылкой на журналиста Даррена Дрегера.

Ранее стало известно, что также команду покинет и главный тренер Трэвис Грин. На смену нынешнему тренеру может прийти канадский специалист Брюс Будро, работавший с «Вашингтоном», «Миннесотой» и «Анахаймом».

«Источники сообщают, что Джим Беннинг может прекратить работу в качестве генерального менеджера, мы ждём окончательного подтверждения», заявил Дрегер.

В последних 13 играх «Ванкувер» потерпел 10 поражений и лишь однажды добрался до плей-офф в шести прошедших сезонах. На данный момент команда идёт на 15-м месте в Западной Конференции.