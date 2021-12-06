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Кайл Коннор стал пятым снайпером в истории «Виннипега», обогнав Вячеслава Козлова

Кайл Коннор стал пятым снайпером в истории «Виннипега», обогнав Вячеслава Козлова
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Виннипег Джетс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 3-й период, счёт в матче в пользу хозяев – 6:3.

На 28-й минуте матча Кайл Коннор забросил 146-ю шайбу за «Виннипег» для себя. Это позволило ему обойти в списке снайперов Вячеслава Козлова и стать пятым за историю «Виннипега».

Также на 31-й минуте матча забил Николай Элерс. Для него эта шайба стала 145-й. Это позволило ему сравняться с Козловым.

Стоит отметить, что на 25-й минуте матча Евгений Свечников забросил вторую для себя шайбу в этом сезоне. Помогли добиться успеха своими голевыми передачами ему Доминик Тонинато и Дженсен Харкинс.

У Элерса в этом сезоне 23 игры, 9 заброшенных шайб и 7 результативных передач.

У Коннора в текущем сезоне НХЛ 24 игры и 27 (15+12) очков.

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