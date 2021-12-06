Победа «Тампы» над «Филадельфией» стала 1000-й для команды

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 7:1, вследствие чего они достигли отметки в 1000 побед в НХЛ.

Команда поблагодарила своих болельщиков в «Твиттере».

За «Тампу» дублем отметился Кори Перри, ещё по шайбе на счету Райана Макдоны, Тейлора Рэддиша, Бориса Катчука, Мэтью Жозефа и Патрика Маруна. Автором единственного гола «Филадельфии» стал Кэм Аткинсон.



23-летний российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв за 23 минуты на льду результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности «0». У его соотечественника и коллеги по амплуа из «Филадельфии» Ивана Проворова – «-2» за аналогичное количество игрового времени.



Отметим, что участия в игре не принимал российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, его партнёр по команде Брайан Эллиотт отразил 38 бросков из 39.