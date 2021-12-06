Дадонов забросил шайбу в ворота «Калгари» и увеличил преимущество «Вегаса»

Сегодня, 6 декабря, в Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимает «Калгари Флэймз». К 55-й минуте хозяева ведут в счёте 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). На 51-й минуте российский нападающий Евгений Дадонов увеличил преимущество хозяев, забросив третью шайбу команды.

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Всего в текущем сезоне до матча с «Калгари» Дадонов провёл 23 встречи и набрал в них 11 очков: забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.



Игрок проводит первый сезон в «Вегасе». Раньше он выступал за «Флориду Пантерз» и «Оттаву Сенаторз».

Благодаря победе «Вегас» может подняться с 11-го места на пятое в таблице Западной конференции.