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В «Салавате» недовольны Хартикайненом, финна вывели из состава на матч с «Адмиралом»

В «Салавате» недовольны Хартикайненом, финна вывели из состава на матч с «Адмиралом»
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В «Салавате Юлаеве» очень недовольны форвардом Теэму Хартикайненом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Сообщается, что недовольство копилось давно, а теперь принято решение вывести форварда из состава на сегодняшний матч с «Адмиралом». Хартикайнен в плохой форме, а его игра с «Динамо» стала последней каплей.

При этом до крайних мер (обмен или расторжение) ситуация вряд ли дойдёт. Ринату Баширову не простят, если игрок выбьет «Салават» из плей-офф или выиграет Кубок Гагарина с условным ЦСКА.

У Хартикайнена ужасная разница, плюс прямо сейчас он наравне с Ларсеном худший игрок «Салавата» по показателю полезности «-4». Стал больше забивать Маннинен, а Кадейкин идёт с небольшим опережением графика, несмотря на то что в нынешнем сезоне его убрали из первой спецбригады большинства. Всего на очко меньше Харти набрал Кулёмин, который пропустил предсезонку и сейчас находится явно не в лучших кондициях. На три балла больше у Шмелёва.

Летом Лямся разбивал тройку легионеров и наигрывал другие сочетания, но почти не использовал наработки во время регулярки.

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