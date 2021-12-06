Тротц — об 11-м подряд поражении «Айлендерс»: сейчас мы хотя бы играем в хоккей

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3, Б).
«Единственное, что мне сегодня не понравилось – это результат. А так – все ребята очень старались. В последних трёх матчах мы набирали очки. Так что сейчас мы хотя бы играем в хоккей и многое делаем правильно. Ребята всё понимают. Нам бы очень хотелось одержать первую победу на этой арене для болельщиков, добавить уверенности в себе. Но пока мы просто набираем очки как можем. Хотелось бы взять два очка, но и одно – лучше, чем ничего», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.
После 20 игр подопечные Тротца занимают 14-е место в таблице Восточной конференции.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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