Аткинсон — о серии поражений «Филадельфии»: стыдоба!

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Кэм Аткинсон прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (1:7). Это поражение стало восьмым подряд для «Флайерз».

«Без сомнений, нам должно быть стыдно. Наши болельщики разочарованы. Они нас поддерживают, а мы им раз за разом подкладываем свинью. Стыдоба!» – цитирует Аткинсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Последнюю победу «Флайерз» одержали 17 ноября во встрече с «Калгари Флэймз». С тех пор команда проиграла восемь игр подряд, и только в двух из них набирала очки, переводя игру в овертайм.

Сейчас «Филадельфия» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.