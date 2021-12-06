Тютин — о конфликте Маршана и Панарина: Брэд остался в плюсе после этой ситуации

Экс-защитник сборной России Фёдор Тютин прокомментировал инцидент с участием форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана.
«Маршан, очевидно, остался в плюсе после этой ситуации. Ему удалось вывести Панарина из себя. Все знают, что за игрок Маршан. Выводить соперников из себя — это часть его игры. Особенно он любит практиковать это на лидерах соперника. И в матче с «Рейнджерс» ему удалось осуществить задуманное.
Брэд оправдывает своё прозвище. Он провоцирует, но делает это грамотно. Знает, когда, кому и что сказать. И у меня были моменты, когда он пытался вывести меня из себя. Я хоть перчатками в него и не кидался, но всё было близко к этому», – цитирует Тютина Sport24.
Напомним, в конце матча между «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин со скамейки бросил в Маршана перчатку.
Ранее Панарин говорил, что Маршан сказал что-то оскорбительное о России. Маршан утверждал, что заявил Панарину, что в России его никто не любит.
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