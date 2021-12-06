Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на Кубок Первого канала.



Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).



Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба – «Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург» Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»).



Нападающие: Дмитрий Воронков, Артём Галимов (оба – «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба – «Динамо» М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Сергей Толчинский (все – «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все – СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).



Тренерский штаб:

Менеджер национальной сборной России – Илья Ковальчук.

Главный тренер – Алексей Жамнов, тренеры – Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар, тренер вратарей – Сергей Наумов, тренеры по физподготовке – Хассан Саид, Дмитрий Яшанькин.



Расписание турнира:



15 декабря (среда)

18:30 мск, Россия – Канада;



16 декабря (четверг)

18:30 мск, Швеция — Россия;

Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;



17 декабря (пятница)

15:00 мск, Канада — Швеция;



18 декабря (суббота)

11:00 мск, Финляндия — Канада;

15:30 мск, Россия — Чехия;



19 декабря (воскресенье)

11:00 мск, Чехия – Швеция;

15:30 мск, Россия – Финляндия.