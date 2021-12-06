Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на Кубок Первого канала.
Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).
Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба – «Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург» Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»).
Нападающие: Дмитрий Воронков, Артём Галимов (оба – «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба – «Динамо» М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Сергей Толчинский (все – «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все – СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).
Тренерский штаб:
Менеджер национальной сборной России – Илья Ковальчук.
Главный тренер – Алексей Жамнов, тренеры – Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар, тренер вратарей – Сергей Наумов, тренеры по физподготовке – Хассан Саид, Дмитрий Яшанькин.
Расписание турнира:
15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия – Канада;
16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;
Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;
17 декабря (пятница)
15:00 мск, Канада — Швеция;
18 декабря (суббота)
11:00 мск, Финляндия — Канада;
15:30 мск, Россия — Чехия;
19 декабря (воскресенье)
11:00 мск, Чехия – Швеция;
15:30 мск, Россия – Финляндия.
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