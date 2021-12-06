Тихонов заменит Хартикайнена в первом звене «Салавата Юлаева» на матч с «Адмиралом»

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом». Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.
В составе хозяев отсутствует финский нападающий Теэму Хартикайнен. Его место в первом звене занял Виктор Тихонов.
«Салават Юлаев»:
Шарыченков (Метсола);
Панин-Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Тихонов;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Хафизуллин — Зубарев, Алалыкин — Хохряков — Башкиров;
Амиров — Бирюков, Плэтт — Пименов — Пустозёров.
Напомним, уфимский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков после 36 встреч. «Адмирал» — на 12-й строчке, имея в активе 19 баллов после 36 игр.
- 6 декабря 2021
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