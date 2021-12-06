Тихонов заменит Хартикайнена в первом звене «Салавата Юлаева» на матч с «Адмиралом»

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом». Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.



В составе хозяев отсутствует финский нападающий Теэму Хартикайнен. Его место в первом звене занял Виктор Тихонов.



«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Метсола);

Панин-Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Тихонов;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Хафизуллин — Зубарев, Алалыкин — Хохряков — Башкиров;

Амиров — Бирюков, Плэтт — Пименов — Пустозёров.



Напомним, уфимский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков после 36 встреч. «Адмирал» — на 12-й строчке, имея в активе 19 баллов после 36 игр.