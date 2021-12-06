Ковальчук: мы очень плотно занимаемся делом Кузнецова. Ничушкин сможет поехать в Пекин

Менеджер сборной России по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук прокомментировал возможность участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, а также нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
«Есть ли какая-то надежда, что Кузнецов сыграет в Пекине? Мы этим очень плотно занимаемся. Если будут конкретные новости, и получится решить вопрос, чтобы Женя сыграл на Олимпиаде, это будет озвучено главным тренером или через федерацию. Сейчас всё в процессе. Кузнецов — один из кандидатов в сборную, один из лидеров нашей команды. Конечно, мы очень хотели бы видеть Женю в Пекине, да и вообще, чтобы он выступал за сборную России. Я надеюсь, что всеобщими силами совместно с федерацией, юристами и представителями профсоюза НХЛ мы сможем добиться положительного результата. Но сейчас пока нет никакой конкретики.
Даже говорить ни о каких шансах не хочу. Просто мы занимаемся этим очень важным для нас вопросом. Если будут новости, сразу скажем.
Валерий Ничушкин тоже оказался в неприятной ситуации — его могут дисквалифицировать за допинг-пробу от марта 2013 года. Пока он находится под подозрением, его нельзя брать на Олимпиаду? Если Ничушкин будет подходить тренерскому штабу, то он сможет поехать в Пекин. Я об этом говорил с юристами из ИИХФ и профсоюза НХЛ. С ним никаких проблем не будет», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».
- 6 декабря 2021
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