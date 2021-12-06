«Ты поступил как настоящий мужчина». Дмитрий Тарасов — о конфликте Панарина и Маршана

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов прокомментировал инцидент, произошедший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз» (5:2) между Артемием Панариным и Брэдом Маршаном.
" …трус не играет в хоккей".
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Да и вообще спортсмены — это не про трусость, особенно когда дело касается чести, семьи и Родины.
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Хочу публично поддержать Артемия Панарина. Я бы тоже не смолчал, если кто-то начал нелестно высказываться мне в лицо о моей стране.
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Меня не удивляет штраф (когда-то меня тоже оштрафовали за то, что я поддержал свою страну выйдя на поле в майке с Путиным), меня поражает, что игнорируется тот факт, что спортсмен затрагивает чужую страну в негативном контексте. «Тебя провоцируют, а ты не провоцируйся», — это не про мужские уличные понятия. С противником такое не прокатит. Артемий, ты поступил как настоящий мужчина, достойный гражданин своей страны, который не потерпит в свой адрес и своего Дома дурные слова. Мы с тобой! А к двойным стандартам мы уже привыкли", — написал Тарасов в "инстаграме".
Напомним, в конце встречи Панарин со своей скамейки бросил перчатку в Маршана, получив за это 10-минутный штраф. Затем российский хоккеист сообщил, что игрок «Бостона» выкрикивал оскорбления про Россию.
- 6 декабря 2021
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