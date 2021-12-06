Плющев: отсутствие Окулова и Бурдасова в составе на Кубок Первого канала вызывает вопросы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о хоккеистах, вызванных в сборную России на Кубок Первого канала.



«На сегодняшний день нам представили состав, в котором представлены почти все люди, которые на слуху в своих клубах. Составы формирует главный тренер и его штаб. Сейчас модно говорить: «Я так вижу». Наверное, штаб Жамнова видит там Самонова, который провёл семь матчей в сезоне.



Тертышный — интересный молодой парень. Ему дали возможность проявить себя на евротуре, но могли возникнуть какие-то вопросы. По его кандидатуре вопросов особо не возникает в отличии от отсутствия Окулова и Бурдасова. Всем ясно, что на сегодняшний день это ребята, которые должны быть привлечены и быть в составе на Кубок Первого канала. Константин и Антон достаточно яркие игроки, неплохо проявляют себя в ЦСКА и СКА. Возможно, кто-то занимается воспитательной работой.

Вызывать молодёжь ради молодёжи нет никакого смысла. Национальная сборная представляет не только своё личное эго, люди защищают честь отечественного хоккея. Болельщикам безразлично, будет играть 17-летний или 30-летний, главное, что в сборной должен играть мастер. На молодёжь мы можем посмотреть на первенстве МХЛ, на МЧМ», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.