Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: отсутствие Окулова и Бурдасова в составе на Кубок Первого канала вызывает вопросы

Плющев: отсутствие Окулова и Бурдасова в составе на Кубок Первого канала вызывает вопросы
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о хоккеистах, вызванных в сборную России на Кубок Первого канала.

«На сегодняшний день нам представили состав, в котором представлены почти все люди, которые на слуху в своих клубах. Составы формирует главный тренер и его штаб. Сейчас модно говорить: «Я так вижу». Наверное, штаб Жамнова видит там Самонова, который провёл семь матчей в сезоне.

Тертышный — интересный молодой парень. Ему дали возможность проявить себя на евротуре, но могли возникнуть какие-то вопросы. По его кандидатуре вопросов особо не возникает в отличии от отсутствия Окулова и Бурдасова. Всем ясно, что на сегодняшний день это ребята, которые должны быть привлечены и быть в составе на Кубок Первого канала. Константин и Антон достаточно яркие игроки, неплохо проявляют себя в ЦСКА и СКА. Возможно, кто-то занимается воспитательной работой.

Календарь Кубка Первого канала

Вызывать молодёжь ради молодёжи нет никакого смысла. Национальная сборная представляет не только своё личное эго, люди защищают честь отечественного хоккея. Болельщикам безразлично, будет играть 17-летний или 30-летний, главное, что в сборной должен играть мастер. На молодёжь мы можем посмотреть на первенстве МХЛ, на МЧМ», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Проблемы с вратарями и звёзды КХЛ в атаке. Россия назвала состав на Кубок Первого канала Проблемы с вратарями и звёзды КХЛ в атаке. Россия назвала состав на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021