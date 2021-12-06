Главный тренер «Филадельфии» Виньо отправлен в отставку после серии из 8 поражений подряд
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо уволен со своего поста, сообщает в «твиттере» инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
60-летний специалист отправлен в отставку после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «лётчики» уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1:7. Это поражение стало восьмым подряд для «Филадельфии».
Виньо возглавлял «Флайерз» с 2019 года. В прошедшем сезоне «Филадельфия» не сумела пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.
В настоящий момент «Флайерз» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 22 проведённых матчей. В следующей встрече «лётчики» сыграют дома с «Колорадо Эвеланш» (7 декабря, начало — в 3:00 мск).
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