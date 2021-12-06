«Не знаем, что НХЛ выкинет перед ОИ». Михайлов — о составе сборной России на Евротур

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил состав сборной России, вызванный для участия в Кубке Первого канала.



«Последим за игрой сборной на Кубке Первого канала, затем будем давать оценку: правильно ли вызвали того или иного хоккеиста. Какие позиции вызвали удивление? По одному-двум людям. Фамилии, конечно же, называть не буду. Сейчас нет смысла заострять внимание на этом. Вот пройдёт Кубок Первого канала, тогда можно будет говорить: «Первый сыграл неудачно, а зачем пригласили второго...». Задача поставлена — надо играть, а нам всем — поддерживать.

Не стоило ли вызвать больше молодёжи? На носу Олимпиада и первенство мира… Можно было! Но задача стоит не только посмотреть на молодых, а выиграть турнир. Сейчас собран сбалансированный состав. Надо смотреть кандидатов на будущее, мы же не знаем, что НХЛ выкинет перед ОИ…. Они лямки тянут до сих пор. Есть же молодые игроки, их много. Если говорить о совсем молодых игроках, именно на этом приглашать их не вижу смысла», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.