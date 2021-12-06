Гимаев: Самонова вызвали в сборную России, потому что он здорово проявил себя на ЧМ в Риге

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о вызванных игроках в состав сборной России на Кубок Первого канала, а также присутствие в списке голкипера СКА Александра Самонова.



«Состав абсолютно логичен, на 90-95% я согласен с каждой кандидатурой. Что касается Самонова, его вызвали, потому что он здорово проявил себя на чемпионате мира в Риге. Тогда он убедил тренеров, и Жамнов был в том тренерском штабе. Я думаю, что, благодаря именно тем играм Самонов и попал в нынешний состав.



Тертышному дали шанс на Кубке Карьяла, на Олимпиаду он не поедет. Мне кажется, что ему ещё дадут шанс после сезона. Ещё сыграет, будут этапы Евротура, просто дали шанс другим ребятам. Такая же ситуация и с Рашевским, но, повторюсь, сейчас просто посмотрят других ребят, как когда-то смотрели их на Кубке Карьяла.



Вызов Семёнова абсолютно не удивил. Я предполагал, что его вызовут, тем более, после новостей о его возвращении в «Авангард». Что касается Окулова и Бурдасова, я удивлён, что их нет. Я бы добавил к ним ещё и Рафикова, он бы мог оказаться в этой сборной. Но надо понимать, что не могут вызвать полтора или два состава. Нужно кем-то жертвовать», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.