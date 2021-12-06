«Спартак» впервые одержал победу над «Металлургом» в Магнитогорске. Серия длилась 26 игр

Московский «Спартак» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



Счёт во встрече на десятой минуте открыл защитник гостей Дмитрий Вишневский. У «Спартака» прошла быстрая атака, Максим Цыплаков от лицевого борта сделал скидку на Вишневского, который из круга вбрасывания вогнал шайбу в сетку.



На 17-й минуте в большинстве ответный гол забил форвард «Магнитки» Никита Коростелёв. Голдобин прорвался по левому флангу и сделал пас в центр на Коростелёва, который принял шайбу и с близкого расстояния бросил в дальний угол.



На 23-й минуте красно-белые снова вышли вперёд благодаря точному броску Дмитрия Вишневского, который сделал дубль. Он получил пас на синей линии и мощно щёлкнул — Олкинуора не успел среагировать.

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На 36-й минуте «Металлург» восстановил равновесие в счёте — в большинстве отметился Джош Карри. Уральцы расположились в зоне, Яковлев сделал передачу на левый край, Карри подстроился и мощно бросил в дальнюю девятку — Данск не дотянулся.



На 49-й минуте «Спартак» в третий раз в матче повёл в счёте — гол в большинстве забил Эмиль Петтерссон. Хед набросил от синей линии, Широков сделал скидку на Петтерссона, и тот зарядил в верхний угол ворот.



Отметим, что эта победа стала для красно-белых первой в Магнитогорске. Перед этим «Спартак» уступил в 26 встречах из 26. Единственное очко в Магнитогорске красно-белые заработали 30 октября 2002 года, проиграв в овертайме со счётом 2:3.