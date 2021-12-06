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«Трактор» в овертайме одержал победу над «Куньлунем»

«Трактор» в овертайме одержал победу над «Куньлунем»
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Челябинский «Трактор» в овертайме обыграл в домашней встрече китайский «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). Матч прошёл в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

На 26-й минуте в большинстве открыл счёт нападающий гостей Брэндон Ип, голевая передача на счету Спенсера Фу и Райана Спроула. На 33-й минуте в ситуации «пять на четыре» восстановил равновесие форвард «Трактора» Владимир Ткачёв, результативный пас сделали Сергей Калинин и Ник Бэйлен.

Вперёд подопечных Анвара Гатиятулина вывел через 30 секунд снова Ткачёв, оформив дубль. Ему ассистировали Виталий Кравцов и Илья Карпухин. На 42-й минуте в меньшинстве китайский клуб сумел сравнять счёт, автором гола стал Спенсер Фу, передачу сделал Люк Локхарт.

Решающую шайбу в овертайме забросил форвард «Трактора» Томаш Гика.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Ип (Фу, Спроул) – 25:45' (5x4)   1:1 Ткачёв (Калинин, Бэйлен) – 32:43' (5x4)   2:1 Ткачёв (Кравцов, Карпухин) – 33:09' (5x5)   2:2 Фу (Локхарт) – 41:58' (4x5)   3:2 Гика (Седлак) – 63:01' (3x3)
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