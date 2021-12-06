«Трактор» в овертайме одержал победу над «Куньлунем»

Челябинский «Трактор» в овертайме обыграл в домашней встрече китайский «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). Матч прошёл в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».



На 26-й минуте в большинстве открыл счёт нападающий гостей Брэндон Ип, голевая передача на счету Спенсера Фу и Райана Спроула. На 33-й минуте в ситуации «пять на четыре» восстановил равновесие форвард «Трактора» Владимир Ткачёв, результативный пас сделали Сергей Калинин и Ник Бэйлен.



Вперёд подопечных Анвара Гатиятулина вывел через 30 секунд снова Ткачёв, оформив дубль. Ему ассистировали Виталий Кравцов и Илья Карпухин. На 42-й минуте в меньшинстве китайский клуб сумел сравнять счёт, автором гола стал Спенсер Фу, передачу сделал Люк Локхарт.



Решающую шайбу в овертайме забросил форвард «Трактора» Томаш Гика.