«Салават Юлаев» без Хартикайнена в составе одержал победу над «Адмиралом»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).
На 20-й минуте первую шайбу в игре забросил нападающий Сергей Шмелёв, голевой пас на счету Родиона Амирова. Удвоил преимущество хозяев на 26-й минуте в большинстве финский форвард Сакари Маннинен, ассистентами выступили Маркус Гранлунд и Сергей Шмелёв.
На 35-й минуте в меньшинстве «Адмирал» отыграл одну шайбу, благодаря усилиям форварда Владислава Калетника. На 39-й минуте «Салават» отличился в третий раз, гол забил Маркус Гранлунд, голевой пас сделали Маннинен и Виктор Тихонов.
«Адмирал» забил второй гол в ворота хозяев на 47-й минуте, в большинстве отметился Рихард Букартс с передач Владислава и Вячеслава Ушениных. Заключительную шайбу во встрече на последней минуте в пустые ворота отправил Александр Кадейкин.
- 6 декабря 2021
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