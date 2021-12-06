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«Салават Юлаев» без Хартикайнена в составе одержал победу над «Адмиралом»

«Салават Юлаев» без Хартикайнена в составе одержал победу над «Адмиралом»
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

На 20-й минуте первую шайбу в игре забросил нападающий Сергей Шмелёв, голевой пас на счету Родиона Амирова. Удвоил преимущество хозяев на 26-й минуте в большинстве финский форвард Сакари Маннинен, ассистентами выступили Маркус Гранлунд и Сергей Шмелёв.

На 35-й минуте в меньшинстве «Адмирал» отыграл одну шайбу, благодаря усилиям форварда Владислава Калетника. На 39-й минуте «Салават» отличился в третий раз, гол забил Маркус Гранлунд, голевой пас сделали Маннинен и Виктор Тихонов.

«Адмирал» забил второй гол в ворота хозяев на 47-й минуте, в большинстве отметился Рихард Букартс с передач Владислава и Вячеслава Ушениных. Заключительную шайбу во встрече на последней минуте в пустые ворота отправил Александр Кадейкин.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Шмелёв (Амиров) – 19:02' (5x5)   2:0 Маннинен (Гранлунд, Шмелёв) – 25:42' (5x4)   2:1 Калетник – 34:58' (4x5)   3:1 Гранлунд (Маннинен, Тихонов) – 38:34' (5x5)   3:2 Букартс (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 46:21' (5x4)   4:2 Кадейкин (Плэтт) – 59:59' (5x5)
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