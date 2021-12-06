Макдэвид избежит дополнительных санкций за толчок сзади форварда «Лос-Анджелеса» Кемпе

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид избежит дополнительных санкций за грубую игру в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (1:5), сообщает в «твиттере» журналист Марк Спектор.



Напомним, 24-летний хоккеист был удалён до конца матча за толчок сзади в третьем периоде нападающего «Кингз» Адриана Кемпе, игроки «Лос-Анджелеса» трижды воспользовались численным преимуществом – по разу забили Адриан Кемпе, Дрю Даути и Тревор Мур.



«Кингз» проиграли в двух из трёх последних матчей, команда идёт на 12-м месте в Западной конференции. У «Эдмонтона» четыре победы в шести последних играх и третья строчка в Западной конференции.



Макдэвид в текущем сезоне сыграл в 23 встречах, набрав 42 (16+26) очка при общей полезности "+9".