Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид избежит дополнительных санкций за толчок сзади форварда «Лос-Анджелеса» Кемпе

Макдэвид избежит дополнительных санкций за толчок сзади форварда «Лос-Анджелеса» Кемпе
Комментарии

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид избежит дополнительных санкций за грубую игру в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (1:5), сообщает в «твиттере» журналист Марк Спектор.

Напомним, 24-летний хоккеист был удалён до конца матча за толчок сзади в третьем периоде нападающего «Кингз» Адриана Кемпе, игроки «Лос-Анджелеса» трижды воспользовались численным преимуществом – по разу забили Адриан Кемпе, Дрю Даути и Тревор Мур.

«Кингз» проиграли в двух из трёх последних матчей, команда идёт на 12-м месте в Западной конференции. У «Эдмонтона» четыре победы в шести последних играх и третья строчка в Западной конференции.

Макдэвид в текущем сезоне сыграл в 23 встречах, набрав 42 (16+26) очка при общей полезности "+9".

Что нашло на Макдэвида? Главную звезду НХЛ сурово наказали за грязный толчок Что нашло на Макдэвида? Главную звезду НХЛ сурово наказали за грязный толчок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021