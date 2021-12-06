Все матчи сборной России на Кубке Первого канала покажут по ТВ, экспертом будет Ларионов

Первый канал в прямом телеэфире и на сайте покажет все матчи с участием сборной России на Кубке Первого канала по хоккею, который пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря.
«Турнир является этапом Еврохоккейтура и важным этапом подготовки лучших команд Старого Света и Канады к Олимпийским Играм 2022. Комментатором матчей станет Денис Казанский, в качестве эксперта выступит Игорь Ларионов», — отмечается в пресс-релизе канала.
Расписание матчей сборной России:
15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия – Канада;
16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;
18 декабря (суббота)
15:30 мск, Россия — Чехия;
19 декабря (воскресенье)
15:30 мск, Россия – Финляндия.
Напомним, на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — победу одержала сборная Швеции. Российская команда заняла третье место.
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