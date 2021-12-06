Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все матчи сборной России на Кубке Первого канала покажут по ТВ, экспертом будет Ларионов

Все матчи сборной России на Кубке Первого канала покажут по ТВ, экспертом будет Ларионов
Комментарии

Первый канал в прямом телеэфире и на сайте покажет все матчи с участием сборной России на Кубке Первого канала по хоккею, который пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря.

«Турнир является этапом Еврохоккейтура и важным этапом подготовки лучших команд Старого Света и Канады к Олимпийским Играм 2022. Комментатором матчей станет Денис Казанский, в качестве эксперта выступит Игорь Ларионов», — отмечается в пресс-релизе канала.

Расписание матчей сборной России:

15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия – Канада;

16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;

18 декабря (суббота)
15:30 мск, Россия — Чехия;

19 декабря (воскресенье)
15:30 мск, Россия – Финляндия.

Напомним, на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — победу одержала сборная Швеции. Российская команда заняла третье место.

Проблемы с вратарями и звёзды КХЛ в атаке. Россия назвала состав на Кубок Первого канала Проблемы с вратарями и звёзды КХЛ в атаке. Россия назвала состав на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021