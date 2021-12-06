Воробьёв: во всём превосходили «Спартак», кроме одного, самого важного. Бывает такое

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3).
«Во всём превосходили соперника, кроме одного, самого важного. И если броски заблокированные исключить. Здорово сыграл у них вратарь. Мы сегодня превосходили в движении, но хоккей такая игра… Бывает такое: сегодня перебросали соперника в два раза, вчистую выиграли вбрасывания. Но уступили.
Юхо Олкинуора не поедет в сборную? Пока не планируется, что он поедет выступать за национальную команду. Почему приняли решение заявить молодого Гребёнкина, хотя могли в связи с отъездом Юрова в сборную «переодеть» кого-то из опытных игроков? Хотели сегодня, чтобы сыграл Ярослав Хабаров – матчи через день, был замысел сыграть в семь опытных защитников. Илья Николаев играл позавчера и вчера за «Лисов», поэтому дали ему отдохнуть, дальше будем смотреть.
Что с Василием Кошечкиным? Отсутствовал внепланово. Завтра будем смотреть», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.
- 6 декабря 2021
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