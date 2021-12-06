Гатиятулин — о 3:2 с «Куньлунем»: понимали, как играет соперник. Важно было победить

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о прошедшей встрече с «Куньлунем» (3:2, ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Понимали, как играет соперник – строго в обороне и ждёт контратак. Шайбу нам закидывали за спину, приходилось это преодолевать. Создавали хорошие моменты, но не могли их реализовать, а противник воспользовался нашими ошибками. Однако важно было победить, и мы это сделали.



Пропустили в большинстве? Ошиблись на раскате – неточная передача, не было синхронности, и «Куньлунь» нас на этом поймал. Травмированные игроки? Алексей Бывальцев вернётся в строй после перерыва, Вячеслав Основин – скорее всего, тоже, а Евгений Кулик – приболел, температура», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.