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Гатиятулин — о 3:2 с «Куньлунем»: понимали, как играет соперник. Важно было победить

Гатиятулин — о 3:2 с «Куньлунем»: понимали, как играет соперник. Важно было победить
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о прошедшей встрече с «Куньлунем» (3:2, ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Понимали, как играет соперник – строго в обороне и ждёт контратак. Шайбу нам закидывали за спину, приходилось это преодолевать. Создавали хорошие моменты, но не могли их реализовать, а противник воспользовался нашими ошибками. Однако важно было победить, и мы это сделали.

Пропустили в большинстве? Ошиблись на раскате – неточная передача, не было синхронности, и «Куньлунь» нас на этом поймал. Травмированные игроки? Алексей Бывальцев вернётся в строй после перерыва, Вячеслав Основин – скорее всего, тоже, а Евгений Кулик – приболел, температура», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

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