Гатиятулин — о 3:2 с «Куньлунем»: понимали, как играет соперник. Важно было победить
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о прошедшей встрече с «Куньлунем» (3:2, ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Понимали, как играет соперник – строго в обороне и ждёт контратак. Шайбу нам закидывали за спину, приходилось это преодолевать. Создавали хорошие моменты, но не могли их реализовать, а противник воспользовался нашими ошибками. Однако важно было победить, и мы это сделали.
Пропустили в большинстве? Ошиблись на раскате – неточная передача, не было синхронности, и «Куньлунь» нас на этом поймал. Травмированные игроки? Алексей Бывальцев вернётся в строй после перерыва, Вячеслав Основин – скорее всего, тоже, а Евгений Кулик – приболел, температура», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.
Комментарии
- 6 декабря 2021
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:03
-
20:59
-
20:59
-
20:44
-
20:40
-
20:31
-
20:16
-
20:08
-
19:51
-
19:48
-
19:26
-
19:22
-
19:19
-
19:12
-
19:12
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
17:51
-
17:37
-
17:13
-
16:43
-
16:26
-
16:20
-
14:57
-
14:25
-
13:42
-
13:10
-
13:06
-
12:53
-
12:38
-
12:15
Партнерский контент