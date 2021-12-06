Форвард «Барыса» Юрчо получил дисциплинарный штраф до конца матча с «Ак Барсом»

В эти минуты в Казани продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Барысом». По окончании второго периода гости ведут со счётом 1:0.
На 26-й минуте дисциплинарный штраф до конца игры получил словацкий нападающий «Барыса» Томаш Юрчо.
Единственную шайбу к данной минуте во встрече забросил на 22-й минуте шведский форвард казахстанского клуба Якоб Лилья, голевая передача на счету Егора Шалапова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В настоящий момент «Барыс» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 35 матчей имея в своём активе 32 балла. «Ак Барс» — на третьей строчке Востока, заработав 49 очков после 36 проведённых встреч.
- 6 декабря 2021
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:03
-
20:59
-
20:59
-
20:44
-
20:40
-
20:31
-
20:16
-
20:08
-
19:51
-
19:48
-
19:26
-
19:22
-
19:19
-
19:12
-
19:12
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
17:51
-
17:37
-
17:13
-
16:43
-
16:26
-
16:20
-
14:57
-
14:25
-
13:42
-
13:10
-
13:06
-
12:53
-
12:38
-
12:15