Форвард «Барыса» Юрчо получил дисциплинарный штраф до конца матча с «Ак Барсом»

В эти минуты в Казани продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Барысом». По окончании второго периода гости ведут со счётом 1:0.



На 26-й минуте дисциплинарный штраф до конца игры получил словацкий нападающий «Барыса» Томаш Юрчо.



Единственную шайбу к данной минуте во встрече забросил на 22-й минуте шведский форвард казахстанского клуба Якоб Лилья, голевая передача на счету Егора Шалапова.

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В настоящий момент «Барыс» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 35 матчей имея в своём активе 32 балла. «Ак Барс» — на третьей строчке Востока, заработав 49 очков после 36 проведённых встреч.