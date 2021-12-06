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«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Форвард «Барыса» Юрчо получил дисциплинарный штраф до конца матча с «Ак Барсом»

Форвард «Барыса» Юрчо получил дисциплинарный штраф до конца матча с «Ак Барсом»
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В эти минуты в Казани продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Барысом». По окончании второго периода гости ведут со счётом 1:0.

На 26-й минуте дисциплинарный штраф до конца игры получил словацкий нападающий «Барыса» Томаш Юрчо.

Единственную шайбу к данной минуте во встрече забросил на 22-й минуте шведский форвард казахстанского клуба Якоб Лилья, голевая передача на счету Егора Шалапова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В настоящий момент «Барыс» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 35 матчей имея в своём активе 32 балла. «Ак Барс» — на третьей строчке Востока, заработав 49 очков после 36 проведённых встреч.

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