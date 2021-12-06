Тамбиев: кому-то не нравится Хартикайнен? Отдайте его в «Адмирал», перевоспитаем

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Пока не получается целостная игра. Моментами выглядели неплохо, забили в большинстве. Но игровая дисциплина… У нас семь удалений, многие непонятны. Надо поправить дисциплину. Не нужные вообще. У соперника отличные исполнители, которые способны забивать. Нас пока на все 60 минут не хватает.



Не кажется, что Налимов часто выходит из ворот? Мне тоже не понравилось его удаление за подножку. Остальное к тренеру по вратарям.



Мы ищем игроков. Я за то, чтобы брать молодых. Мы много летаем, нам нужны люди, у которых есть цель, мотивация. Все ребята при деле, в командах. Мы не хотим брать непонятно кого.



Сегодня не было Хартикайнена. Перестраивал ли игру в обороне? Все мысли у меня про «Адмирал». Меня больше свои хоккеисты интересуют. Хартикайнен – не сыграл и не сыграл. Теэму кому-то не нравится? Отдайте его нам, перевоспитаем.



Мы забили второй гол, инициатива была у нас. Потом начались удаления. Даже не было времени спасти матч», – цитирует Тамбиева «Горобзор.ру».