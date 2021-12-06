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«Северсталь» обыграла дома «Витязь». 18-летний голкипер Королёв дебютировал в КХЛ с победы

«Северсталь» обыграла дома «Витязь». 18-летний голкипер Королёв дебютировал в КХЛ с победы
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«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем». Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

На 22-й минуте первую шайбу во встрече забросил форвард гостей Кирилл Рассказов. На 36-й минуте восстановил равновесие в счёте нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко, голевой пас на счету Даниила Вовченко и Робина Пресса.

На 45-й минуте подопечные Андрея Разина вышли вперёд, отличился форвард Максим Казаков, голевой пас на счету Егора Рыкова. Заключительную шайбу во встрече забросил в пустые ворота на последней минуте Пилипенко, оформив дубль.

Отметим, что в прошедшей встрече дебютировал голкипер «Северстали» Тимофей Королёв. Таким образом, он сумел выиграть в первой игре в КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Рассказов – 21:24' (5x5)   1:1 Пилипенко (Вовченко, Пресс) – 35:20' (5x5)   2:1 Казаков (Рыков) – 44:27' (5x5)   3:1 Пилипенко (Вовченко) – 59:05' (en)
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