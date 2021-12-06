«Северсталь» обыграла дома «Витязь». 18-летний голкипер Королёв дебютировал в КХЛ с победы

«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем». Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).
На 22-й минуте первую шайбу во встрече забросил форвард гостей Кирилл Рассказов. На 36-й минуте восстановил равновесие в счёте нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко, голевой пас на счету Даниила Вовченко и Робина Пресса.
На 45-й минуте подопечные Андрея Разина вышли вперёд, отличился форвард Максим Казаков, голевой пас на счету Егора Рыкова. Заключительную шайбу во встрече забросил в пустые ворота на последней минуте Пилипенко, оформив дубль.
Отметим, что в прошедшей встрече дебютировал голкипер «Северстали» Тимофей Королёв. Таким образом, он сумел выиграть в первой игре в КХЛ.
- 6 декабря 2021
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