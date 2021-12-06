Брагин — об 1:0 с «Автомобилистом»: обоюдоострый матч с обилием моментов с двух сторон

Главный тренер санкт-петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (1:0).



«Непростой матч, обоюдоострый, с обилием моментов с двух сторон. Мы забили, а соперники – нет. Поэтому и выиграли.



Эпизод с Камаловым, который заблокировал бросок по пустым воротам? У нас многие блокировали сегодня броски. Сыграли самоотверженно и победили. Пыленкова очень редко встретишь у чужих ворот, а в эпизоде с голом он понёсся забивать – по ситуации действовал? Сыграл по ситуации, молодец. Подключился, помог – забил гол.



Фальковский завершил рано игру? Пока рано что-то говорить, ещё не знаем», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.