Брагин — об 1:0 с «Автомобилистом»: обоюдоострый матч с обилием моментов с двух сторон
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (1:0).
«Непростой матч, обоюдоострый, с обилием моментов с двух сторон. Мы забили, а соперники – нет. Поэтому и выиграли.
Эпизод с Камаловым, который заблокировал бросок по пустым воротам? У нас многие блокировали сегодня броски. Сыграли самоотверженно и победили. Пыленкова очень редко встретишь у чужих ворот, а в эпизоде с голом он понёсся забивать – по ситуации действовал? Сыграл по ситуации, молодец. Подключился, помог – забил гол.
Фальковский завершил рано игру? Пока рано что-то говорить, ещё не знаем», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.
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