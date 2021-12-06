ЦСКА в овертайме победил московское «Динамо», отыгравшись с 0:2 в третьем периоде

ЦСКА в овертайме победил московское «Динамо» в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».



На 11-й минуте в ситуации «пять на четыре» открыл счёт нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв. Динамовцы выиграли вбрасывание, далее пошёл перевод от Сергеева на правый круг вбрасывания, откуда Шипачёв броском с кистей направил шайбу в дальнюю девятку.

На 38-й минуте преимущество хозяев удвоил форвард Антон Ведин. Миронов от синей линии сделал передачу к правому борту, Шипачёв в касание перевёл шайбу в центр зоны, откуда Ведин броском с ходу попал точно в дальний нижний угол ворот.



На 48-й минуте армейцы отыграли одну шайбу благодаря усилиям нападающего Антона Слепышева. Григоренко здорово отборолся у лицевого борта, помешав Ефремову вывести игру из зоны хозяев, после чего шайба отскочила на ползоны, откуда Слепышев мощным броском распечатал ворота «Динамо».



На 59-й минуте армейцы сравняли счёт. Автором заброшенной шайбы стал форвард Павел Карнаухов. Слепышев навязал борьбу у лицевого борта, Карнаухов подобрал шайбу, вылез на пятак и бросил точно под ближнюю штангу.



В овертайме победную шайбу забросил защитник ЦСКА Никита Нестеров.