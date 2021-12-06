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ЦСКА в овертайме победил московское «Динамо», отыгравшись с 0:2 в третьем периоде

ЦСКА в овертайме победил московское «Динамо», отыгравшись с 0:2 в третьем периоде
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ЦСКА в овертайме победил московское «Динамо» в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

На 11-й минуте в ситуации «пять на четыре» открыл счёт нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв. Динамовцы выиграли вбрасывание, далее пошёл перевод от Сергеева на правый круг вбрасывания, откуда Шипачёв броском с кистей направил шайбу в дальнюю девятку.

На 38-й минуте преимущество хозяев удвоил форвард Антон Ведин. Миронов от синей линии сделал передачу к правому борту, Шипачёв в касание перевёл шайбу в центр зоны, откуда Ведин броском с ходу попал точно в дальний нижний угол ворот.

На 48-й минуте армейцы отыграли одну шайбу благодаря усилиям нападающего Антона Слепышева. Григоренко здорово отборолся у лицевого борта, помешав Ефремову вывести игру из зоны хозяев, после чего шайба отскочила на ползоны, откуда Слепышев мощным броском распечатал ворота «Динамо».

На 59-й минуте армейцы сравняли счёт. Автором заброшенной шайбы стал форвард Павел Карнаухов. Слепышев навязал борьбу у лицевого борта, Карнаухов подобрал шайбу, вылез на пятак и бросил точно под ближнюю штангу.

В овертайме победную шайбу забросил защитник ЦСКА Никита Нестеров.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Шипачёв (Сергеев) – 10:06' (5x4)   2:0 Ведин – 37:51' (5x5)   2:1 Слепышев (Григоренко) – 47:16' (5x5)   2:2 Карнаухов (Слепышев) – 58:53' (5x5)   2:3 Нестеров (Окулов, Каменев) – 61:35' (4x3)
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