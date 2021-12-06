«Ак Барс» дома уступил «Барысу», проиграв в третий раз за последние пять матчей

«Барыс» обыграл «Ак Барс» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
Счёт в игре на 22-й минуте открыл шведский нападающий «Барыса» Якоб Лилья, голевая передача сделана Егором Шалаповым. Удвоил преимущество гостей на 51-й минуте форвард Аркадий Шестаков.
На 59-й минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков сократил отставание в счёте.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Барыс» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 34 балла после 36 матчей. «Ак Барс» находится на третьей строчке Востока, набрав 49 очков в 37 встречах.
В следующей игре казахстанский клуб сыграет дома с ХК «Сочи» (9 декабря, 16:30 мск), «Ак Барс» на следующий день после этого примет «Нефтехимик» (18:30 мск).
- 6 декабря 2021
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:22
-
22:06
-
21:59
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:03
-
20:59
-
20:59
-
20:44
-
20:40
-
20:31
-
20:16
-
20:08
-
19:51
-
19:48
-
19:26
-
19:22
-
19:19
-
19:12
-
19:12
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
17:51
-
17:37
-
17:13