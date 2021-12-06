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«Ак Барс» дома уступил «Барысу», проиграв в третий раз за последние пять матчей

«Ак Барс» дома уступил «Барысу», проиграв в третий раз за последние пять матчей
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«Барыс» обыграл «Ак Барс» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

Счёт в игре на 22-й минуте открыл шведский нападающий «Барыса» Якоб Лилья, голевая передача сделана Егором Шалаповым. Удвоил преимущество гостей на 51-й минуте форвард Аркадий Шестаков.

На 59-й минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков сократил отставание в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Барыс» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 34 балла после 36 матчей. «Ак Барс» находится на третьей строчке Востока, набрав 49 очков в 37 встречах.

В следующей игре казахстанский клуб сыграет дома с ХК «Сочи» (9 декабря, 16:30 мск), «Ак Барс» на следующий день после этого примет «Нефтехимик» (18:30 мск).

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Лилья (Шалапов) – 21:46' (5x5)   0:2 Шестаков (Старченко) – 50:25' (5x5)   1:2 Воронков (Кагарлицкий, Уил) – 58:19' (5x5)
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