С. Фёдоров — о 3:2 с «Динамо» М: в 3-м периоде мы нашли выход из положения. Рад за ребят

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:2, ОТ).



«Напряжённая игра для нас. Никогда не хочется проигрывать 0:2, особенно в такой игре, как с «Динамо». Мы неудачно пропустили эти два гола. В третьем периоде нашли выход из положения. Рад за ребят, что нашли возможность забить и первый, и второй голы. Овертайм – это овертайм, буллиты – это буллиты. Ребята проявили характер.



Но пересмотрим пару моментов, которые сегодня случились. До большинства, в котором забил Вадим Шипачёв, было вбрасывание в средней зоне, на котором у нас играло четвёртое звено. Пару моментов не добежали, пару моментов не выбросили. Это частные моменты, но очень важные, на которые мы обращаем внимание.



Второй гол – сломалась клюшка, но в этом нет ничего страшного. Всё бывает, прошла замена, но у соперника есть отличные мастера, которые всё исполнили на высшем уровне. Нужно не останавливаться и продолжать улучшать моменты в своей игре. Бросок у Ведина получился отличным – в одно касание по льду. Это самый быстрый путь к воротам. Один из наших игроков должен был быстрее выдвигаться в центр, потому что Карнаухов занимал позицию крайнего форварда.



Бросок Нестерова был поспешным? В этом случае мы просим своих защитников обязательно доводить шайбу до ворот, когда есть помеха голкиперу. По-моему, приняв шайбу, он был готов бросить и просто искал это окно. Слава богу, что нашёл.



Вызов Семёнова в сборную России? Не смогу прокомментировать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.