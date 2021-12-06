Кудашов – о поражении от ЦСКА: не всё зависит от нас. Посмотрите момент и сделаете вывод

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:3, ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«По игре много говорить не приходится – на концовку не хватило свежести. Плотный график, пятый матч через день. ЦСКА добавил, а мы на этой несвежести стали делать ошибки. Ну и иногда не всё зависит от нас. Ведин играет, набирает очки, двигается хорошо. Нормально играет.

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Что Сергеев делал за воротами? А что было за секунду до этого? Посмотрите повнимательнее, почему Сергеев туда пошёл и почему у ЦСКА там оказался лишний игрок. Я не могу вам это объяснить. Посмотрите момент, а потом сами сделаете вывод», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.